Садовий заявив про реванш олігархії і грабіж країни, але закликає до примирення

Мер Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий прокоментував інцидент із проривом Міхеїла Саакашвілі через держкордон.

На своїй сторінці у Facebook він запропонував відмовитися від принципу "або ти раб, або ти ворог" під час пошуку виходу із ситуації, яка склалася після позбавлення Михайла Саакашвілі українського громадянства й "акту приниження України на кордоні".

"Я за ... щоб українці були мудрими і усвідомлювали, що зовнішній ворог розраховує на розбрат і внутрішню ненависть в Україні. Але зовнішня загроза не може бути більше виправданням для відвертого реваншу олігархії та продовження грабунку країни", - зазначив він.

При цьому, Садовий виступив проти того, щоб президент позбавляв громадянства "тих, хто посмів стати в опозицію до нього", і розкритикував заходи, вжиті владою, щоб не впустити Саакашвілі.

Також він виступив проти "порушення закону будь-ким у правовій (!) державі".

"Вважаю, що все ще є шанс у кожного зробити крок назустріч для збереження людей і країни. Закликаю всі сторони негайно повернути ситуацію в правове поле і спільно повернути авторитет державної влади в країні, а також базову повагу один до одного", - зазначив лідер "Самопомочі".

Нагадаємо, що 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Згодом, Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Як відомо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.

Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.