NAVI отримали трофей від United 24

Протягом років існування NAVI ми накопичили багато трофеїв. Кожен з них є памʼятним та повʼязаний з великою роботою, яку виконав наш стаф та гравці. Трофей від United24, який ми нещодавно отримали, надовго залишиться у наших серцях.

У рамках благодійної ініціативи за цей рік ми зібрали $ 500 000. Партнерство NAVI та United24 почалося з донату Олександра «s1mple» Костилєва розміром у $ 100 000. Одразу після цього ми запустили розіграш персонального компʼютера у патріотичному дизайні з ASUS та Artline й отримали $ 31 000. Піком нашої цьогорічної співпраці став благодійний турнір BORN TO BE BRAVE, перед яким NAVI зробили донат на рахунок United24 у розмірі $ 200 000. У рамках організованих нами змагань вдалося зібрати $ 40 000 у пожертвах від наших фанатів, $ 10 000 від нашого партнера Logitech G, а також $ 11 000 від Liquid та ENCE. До загальної суми свій донат у $ 108 000 додав власник NAVI Максим Кріппа.

Зазначимо, що трофей, який ми отримали, було зроблено з бахмутської солі та кримського ракушняка, що символізують українську наполегливість та віру у найкраще.

Дякуємо всім, хто бере участь у наших спільних активностях і наближає Україну до перемоги!